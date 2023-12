Inter - Lecce 2-0: Bisseck e Barella rispondono alla Juve

Tempo di lettura: < 1 minuto

INTER LECCE SERIE A 2024 - L'Inter vince 2-0 con il Lecce a San Siro e trova il quarto successo consecutivo in campionato. Ad aprire le marcature nel primo tempo è Bisseck, con un colpo di testa all'indietro su punizione di Calhanoglu. Il raddoppio arriva nella ripresa con Barella, servito davanti a Falcone da un brillante colpo di tacco di Arnautovic. Nel finale i salentini rimangono in 10 a causa dell'espulsione di Banda per proteste verso Marcenaro. I nerazzurri allungano sulla Juve volando a +4, mentre i giallorossi rimangono a 20 punti.

Inter - Lecce: il tabellino del match

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella (89′ Frattesi), Calhanoglu (75′ Asllani), Mkhitaryan (89′ Klaassen), Carlos Augusto (84′ Pavard); Thuram (84′ Sanchez), Arnautovic. A disposizione: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Stabile, Pavard, Agoume, Sensi, Motta, Sarr. Allenatore: Inzaghi

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey (86′ Venuti), Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez (46′ Kaba), Ramadani, Oudin (86′ Sansone); Strefezza (65′ Rafia), Piccoli (73′ Krstovic), Banda. A disposizione: Brancolini, Samoojia, Dorgu, Smajlovic, Touba, Blin, Berisha, Faticanti. Allenatore: D’Aversa (in panchina Tarozzi)

Arbitro: Mercenaro

Marcatori: 43′ Bisseck; 78′ Barella

Ammoniti: Gonzalez (L), Calhanoglu (I), Piccoli (L), Pongracic (L)

Espulsi: Banda (L)