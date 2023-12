Verona - Cagliari 2-0: i gialloblù escono dalla zona retrocessione

Tempo di lettura: < 1 minuto

VERONA CAGLIARI SERIE A 2024 - Il Verona 2-0 vince lo scontro diretto contro il Cagliari portandosi fuori dalla zona retrocessione. Dopo essere rimasti in 10 per l'espulsione di Makombou, i sardi non sono riusciti ad evitare le reti di Ngonge al 53' e Djuric al 90', decisive per il successo gialloblù. La squadra di Ranieri rimane terzultima con 13 punti.

Verona - Cagliari 2-0, il tabellino del match

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Hien, Dawidowicz, Terracciano (46′ Doig); Duda, Hongla; Ngonge (76′ Mboula), Suslov, Saponara (68′ Lazovic); Henry (46′ Djuric).

A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Cruz, Kallon, Magnani, Cabal, Lima, Coppola, Bonazzoli.

Allenatore: Marco Baroni

Cagliari (3-4-2-1): Scuffet; Hatzidiakos (77′ Zappa), Goldaniga (86′ Lapadula), Dossena; Nandez, Prati, Makoumbou, Augello (59′ Augello); Viola (59′ Luvumbo); Oristanio (77′ Azzi), Pavoletti.

A disposizione: Radunovic, Aresti, Mancosu, Deiola, Pereiro, Jankto, Wieteska, Petagna, Obert, Di Pardo.

Allenatore: Claudio Ranieri

Arbitro: Orsato

Marcatori: 53′ Ngonge, 90′ Djuric (H)

Ammoniti: Makoumbou, Viola, Sulemana (C), Ngonge, Duda, Suslov (H)

Espulsi: Makoumbou (C)