Monza - Juventus 1-2: Gatti al 94' porta i bianconeri in vetta

MONZA JUVENTUS SERIE A 2024 - Un gol di Gatti al 94' decide la sfida tra Monza e Juventus, terminata 1-2 in favore dei bianconeri. Dopo aver sbagliato un rigore con Vlahovic all'11', è la squadra di Allegri a sbloccare il risultato pochi istanti dopo con un colpo di testa di Rabiot. Al 91' arriva il sorprendente pareggio dei padroni di casa, grazie al tiro-cross del classe 2005 Valentin Carboni infilatosi in rete senza deviazioni. Quando la sfida sembrava non dover regalare più emozioni però, ecco che Gatti è bravo ribadire in porta un pallone lisciato da lui stesso nell'area dei brianzoli, portando i suoi al primo posto proprio nel finale.

Monza - Juventus 1-2, il tabellino del match

Monza: Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì (21’ st Carboni A.), Caldirola; Birindelli (1’ st Colombo), Machin (1’ st Mota), Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos (21’ st P. Pereira); Ciurria, Colpani (31’ st Carboni V.). A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Gori, Akpa Akpro, Carboni F., Bettella, Maric, Bondo, Cittadini. Allenatore: Palladino

Juventus: Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso (41’ st Locatelli), McKennie, Nicolussi Caviglia (25’ st Danilo), Rabiot, Kostic; Vlahovic (25’ st Milik), Chiesa (31’ st Kean). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Rugani, Miretti, Nonge, Iling-Junior., Yildiz. Allenatore: Allegri

Arbitro: Fabbri

Reti: 12’ pt Rabiot (J); 47’ st V. Carboni (M), 49’ st Gatti (J)

Ammoniti: Kyriakopoulos (M); Milik (J) Recupero: 1’ pt - 5’ st