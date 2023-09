Valencia-Atletico Madrid: sconfitto Simeone per 3-0

Tempo di lettura: < 1 minuto

VALENCIA ATLETICO MADRID TABELLINO - Il Valencia sconfigge in casa l'Atletico Madrid per 3-0, futura avversaria della Lazio in Champions League martedì 19 settembre. Doppietta di Hugo Duro e un gran gol di Javi Guerra. Il tabellino

Valencia-Atletico Madrid: il tabellino

Valencia (4-3-3): Mamardashvili; Thierry, Diakhaby, Mosquera, Gayá (70' Özkacar); Javi Guerra, Pepelu, Almeida (70' Amallah); Fran Pérez, Canos (59' Diego Lopez), Hugo Duro. All.: Baraja.

Atletico Madrid (5-3-2): Oblak; Azpilicueta, Savic (46' Correa), Witsel, Hermoso (62' Saul Ñiguez), Riquelme (46' Molina); Marcos Llorente Barrios, Lemar (44' Galan); Griezmann (62' Giménez), Morata. All.: Simeone.

Arbitro: Jesús Gil Manzano di Don Benito.

Gol: 5' e 34' Hugo Duro (V), 54' Javi Guerra (V).

Assist: Canos (V, 1-0), Fran Pérez (V, 2-0), Correia (V, 3-0).

Note - Recupero: 5+6. Ammoniti: Hermoso, Marcos Llorente, Griezmann, Mamardashvili, Barrios.