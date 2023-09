Tegola per l'Atletico: Simeone perde un titolare in vista della Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

ATLETICO MADRID LAZIO SIMEONE - L'Atletico Madrid sta perdendo 3-0 contro il Valencia in trasferta. Come se non bastasse, un'altra tegola per Simeone, perdendo un altro titolare in vista della Lazio

L'Atletico di Madrid perde un altro titolare in vista della Lazio

Giornata particolarmente brutta questa per l'Atletico Madrid. Attualmente sta perdendo per 3-0 contro il Valencia al secondo tempo, ma non è l'unica tegola per gli spagnoli. Simeone infatti, perde un altro titolare in vista del match di Champions League contro la Lazio: esce al minuto 44' Lemar, che potrebbe essersi rotto il tendine d'Achille, come riporta il quotidiano spagnolo Marca. A rischio tutta la sua stagione, e brutta notizia per l'Atletico che aveva già perso Soyuncu e, forse, anche De Paul.