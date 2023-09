Verona - Atalanta 0-1 : Koopmeiners decide il match

Tempo di lettura: < 1 minuto

VERONA ATALANTA TABELLINO - Vince ancora l'Atalanta. A decidere la sfida contro il Verona è un gol in apertura di Teun Koopmeiners. Cadono in casa i gialloblù, che non riescono a recuperare il punteggio e rimangono a 7 punti in classifica. I bergamaschi, invece, volano a quota 12.

Verona - Atalanta , il tabellino del match

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni (57' Lazovic), Hongla (83' Serdar), Folorunsho, Terracciano; Ngonge (73' Henry), Duda (73' Saponara); Bonazzoli (57' Suslov).

A disposizione: Berardi, Perilli; Coppola, Amione, Charlys, Gomez; Tchatchoua, Cruz.

Allenatore: Baroni.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi (78' Scalvini), Djimsiti, Kolasinac; Holm (46' Hateboer), De Roon, Ederson, Ruggeri (89' Palomino); Koopmeiners; Lookman (46' De Ketelaere), Pasalic (73' Miranchuk).

A disposizione: Musso, Rossi; Zortea; Zappacosta, Bakker, Adopo; Muriel.

Allenatore: Gasperini

NOTE

Arbitro: Sig. Dionisi.

Marcatori: Koopmeiners (A., 13');

Ammonizioni: Ederson (A., 49'); Ngonge (V., 54'); de Roon (A., 62'); Folorunsho (V., 67');

Espulsioni: /

Minuti di Recupero: 1'; 5'.