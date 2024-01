Napoli, Mazzarri: "Lazio - Napoli? Ecco chi tornerà per il match"

Tempo di lettura: < 1 minuto

MAZZARRI LAZIO NAPOLI INTERVISTA SERIE A - Torna la Serie A e la Lazio è chiamata ad affrontare il Napoli di Walter Mazzarri, match valido per la 20^ giornata. Gli uomini di Sarri scenderanno in campo allo Stadio Olimpico il 28 gennaio contro un Napoli limitato dagli infortuni, indisponibili e squalificati. Ecco il punto della situazione secondo l'allenatore dei partenopei durante la conferenza stampa di Riad.

Mazzarri sulla condizione dei suoi giocatori

"Traoré è l'unico che mi dicono debba fare un po' di preparazione. Lindstrom sta bene, ma si entra in un discorso particolare: quando uno arriva da un'altra realtà ha bisogno di tempo. Ho parlato con Ngonge, è disponibile e penso sia in un buon grado di preparazione. Potrebbe essere impiegato, sarò io a capire se è il caso, perché è arrivato in un gruppo. Vedrò: sarà più difficile vederlo che no. C'è Demme da capire se è recuperabile per capire se può andare in panchina, Olivera di sicuro no. Cajuste probabilmente lo recuperiamo, Zielinski sta bene a livello fisico: ha recuperato e ha giocato uno spezzone di partita, non so che minutaggio possa avere ma lo verificheremo oggi".