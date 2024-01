Lotito: "De Rossi allenatore? Una mossa intelligente ma la Roma..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

LOTITO DE ROSSI LAZIO ROMA INTERVISTA - Claudio Lotito parla davanti ai microfoni di Adnkronos, dopo il congresso di Forza Italia tenutosi nella sala conferenze dell'Hotel Ergife di Roma. Il Presidente intrattiene uno scambio d'idee con il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri, sul nuovo ruolo di Daniele De Rossi a e le scelte future della società giallorossa.

Le parole di Lotito su Daniele De Rossi

"Una scelta intelligente, ha ricompattato. Siccome è stato un punto di riferimento, c'ha un modo di fare..."

Lotito sulla gestione dei Friedkin

"Dovevano essere già falliti! Mica non mettono i soldi. Che fanno? Non trasformano i soldi in capitale...".