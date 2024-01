Giuffredi:"Lotito non ha mantenuto una promessa sul rinnovo di Zaccagni"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ZACCAGNI RINNOVO LOTITO- L'agente di Mattia Zaccagni, Mario Giuffredi ha parlato ai microfoni di Radio Serie A. Le sue dichiarazioni spaventano i tifosi della Lazio, infatti Giuffredi si è detto molto deluso dall'atteggiamento di Lotito.

Le parole dell'agente di Mattia Zaccagni

"È vero che Lotito, in occasione del suo matrimonio, gli aveva promesso il rinnovo di contratto. Una promessa che poi non ha avuto seguito, noi ne abbiamo preso atto, Zaccagni è un professionista innamorato della Lazio, continuerà a fare il suo dovere fino alla fine poi si vedrà quello che succederà. Nelle prossime settimane potranno esserci degli incontri per capire se questo matrimonio potrà continuare realmente o se invece dovrà guardarsi intorno. La scadenza del contratto è 2025. Io mi sono sempre reputato un uomo di parola, quando poi succedono determinate cose lasciano perplessi e amareggiati tutti. C'è ancora tempo, ma vedremo cosa succederà. Zaccagni è un giocatore stimato dai club più importanti in Italia ed ha estimatori anche all'estero, ma non è mai stata una sua priorità. La sua volontà è rimanere alla Lazio, ma come è successo per Politano con il Napoli i matrimoni si fanno in due e serve la volontà del club di accontentare un giocatore che avrebbe voluto essere una bandiera del club".