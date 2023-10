Serie A, Sassuolo - Lazio 0-2: in gol Felipe Anderson e Luis Alberto

Tempo di lettura: 3 minuti

SASSUOLO LAZIO CRONACA TABELLINO - Superata la pausa nazionali, la Lazio torna in campo per dare continuità al successo casalingo ottenuto contro l'Atalanta. Di fronte c'è il Sassuolo, squadra che fin qui ha fatto cadere big del calibro di Juventus e Inter. Di seguito la cronaca e il tabellino del match del Mapei Stadium.

Sassuolo - Lazio, la cronaca della partita

Secondo tempo

90+5' - Dopo cinque minuti di recupero, Di Bello fischia la fine. La Lazio vince 0-2 contro il Sassuolo in trasferta grazie alle reti di Felipe Anderson e Luis Alberto nel primo tempo.

89' - Ancora Consigli decisivo! Su calcio d'angolo Thorstvedt rischia l'autogol, ma Consigli salva sulla linea. Sul corner successivo, Zaccagni prende il palo esterno in anticipo di testa sul primo palo.

88' - Mulattieri dentro al posto di Pinamonti.

82' - Errore clamoroso di Vecino che, da centro area e con la porta spalancata, mette fuori un pallone arrivato da un cross delizioso di Felipe Anderson

81' - Brutto pallone perso dalla Lazio nella propria area, Thorstvedt prova ad approfittarne, ma la sua conclusione viene bloccata da un attento Provedel.

79 '- Ultimi cambi per Sarri, Immobile e Kamada sostituiscono Castellanos e Luis Alberto.

76' - Occasione per Vecino! L'uruguagio conclude in porta dopo essere stato servito in area da Castellanos, Consigli ancora reattivo gli dice di no.

74' - Destro potente di zaccagni da fuori, Consigli respinge con i pugni.

67' - Esce Guendouzi, al suo posto dentro Vecino.

65' - Il VAR toglie l'espulsione a Provedel! Di Bello aveva estratto il cartellino rosso ai danni del portiere biancoceleste per un intervento giudicato fuori dall'area di rigore. Dopo la revisione del VAR, l'arbitro ritorna sulla sua decisione togliendo il cartellino, in quanto il pallone è stato bloccato sulla linea.

61' - Dionisi inserisce Defrel al posto di Castillejo.

57' - Palo di Cataldi! Azione offensiva dei biancocelesti, con il pallone conteso da Luis Alberto e Boloca che carambola al limite dell'area. Cataldi si avventa sulla sfera e calcia di controbalzo, prendendo in pieno il legno.

53 - Doppio cambio per Sarri: dentro Cataldi e Zaccagni al posto di Rovella e Pedro.

46' - Inizia il secondo tempo. Sassuolo che inserisce Viña, Erlic e Thorstvedt al posto di Pedersen, Tressoldi e Racic.



Primo tempo

45+3' - L'arbitro manda le squadre negli spogliatoi, Lazio avanti 0-2 all'intervallo.

35' - RADDOPPIO DI LUIS ALBERTO! Cross dalla destra di Felipe Anderson, Boloca controlla male il pallone, permettendo a Luis Alberto di scavalcare Consigli con un tocco sotto da pochi passi. Doppio vantaggio per la Lazio.

33' - Un cross di Felipe Anderson diventa pericoloso dopo una deviazione, attraversando l'intera area di porta con Consigli immobile. Lazio vicina allo 0-2.

28' - GOOOOOL DI FELIPE ANDERSON! Palla recuperata da Luis Alberto sulla trequarti avversaria, Castellanos la fa sua servendo l'esterno brasiliano che, a tu per tu con Consigli, apre il piattone sinistro spiazzando il portiere. 0-1 al Mapei Stadium.

18' - Doppia occasione Lazio! Luis Alberto imbuca per Felipe Anderson che prova ad incrociare dalla destra, ma un miracolo di Consigli gli nega il gol. Sul calcio d'angolo successivo, Romagnoli colpisce di testa sul primo palo, con il portiere del Sassuolo che si supera nuovamente.

11' - Tiro al volo di Guendouzi dal limite, il pallone finisce largo.

8' - Chance sciupata da Luis Alberto! Felipe Anderson viene lanciato in profondità sull'esterno e mette un pallone arretrato in area per Luis Alberto che arrivando in corsa non centra la porta.

3' - Primo intervento della gara per Consigli su un tiro - cross di Guendouzi.

1' - Fischio d'inizio al Mapei Stadium, è iniziata Sassuolo - Lazio!

Sassuolo - Lazio, il tabellino del match

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljian, Tressoldi (46' Erlic), Ferrari, Pedersen (46' Viña); Boloca, Racic (46' Thorstvedt); Berardi, Castillejo (61' Defrel), Lauriente, Pinamonti (88' Mulattieri).

A disposizione: Pegolo, Theiner, Missori, Ceide, Volpato, Lipani.

Allenatore: Dionisi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi (67' Vecino), Rovella (53' Cataldi), Luis Alberto (79' Kamada); Felipe Anderson, Pedro (53' Zaccagni), Castellanos (80' Immobile).

A disposizione: Sepe, Mandas, Pellegrini, Casale, Isaksen, Hysaj, Basic, Gila.

Allenatore: Sarri.

NOTE

Arbitro: Di Bello

Marcatori: Felipe Anderson (L, 28'), Luis Alberto (L, 35').

Ammoniti: Pedersen (S, 31'), Rovella (L, 32'), Pedro (L, 44'), Immobile (L, 63'), Luis Alberto (L, 75'), Cataldi (L, 77').

Espulsi: /

Recupero: 3' primo tempo, 5' secondo tempo.

Christian Gugliotta