Serie A, Empoli - Monza 3-0: triplo Zurkowski stende i brianzoli

Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A EMPOLI MONZA - Una tripletta di Zurkowski (la prima in carriera per il centrocampista) regala preziosissimi punti salvezza all'Empoli, che batte 3-0 al Castellani il Monza. Salgono a quota 16 i ragazzi di Nicola, che trova un rotondo successo alla sua prima panchina col club toscano. Restano invece a 25 i brianzoli, che stanziano all'undicesimo posto e incassano una brutta battuta d'arresto.

Serie A, il tabellino di Empoli - Monza 3-0

EMPOLI (3-5-2) : Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski (60′ Cacace), Zurkowski, Grassi, Marin (60′ Maleh), Gyasi; Cambiaghi (86′ Fazzini), Cerri (68′ Shpendi). Allenatore: Nicola.

MONZA (3-4-2-1) : Sorrentino; Izzo (46′ D’Ambrosio), Marì, Caldirola; Pereira (66′ V. Carboni), Gagliardini (46′ Bondo), Pessina, Kyriakopoulos; Colpani (75′ Maldini), Mota; Colombo (46′ Maric). Allenatore: Palladino.

Marcatori: 13', 38' e 73' Zurkowski (E).

Arbitro: Sig. Giua di Olbia.

Ammoniti: Bereszynski (E), Caldirola (M), Mota Carvalho (M), Pablo Marì (M).