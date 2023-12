L'Inter non sbaglia un colpo: altra vittoria in vista della Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

INTER UDINESE TABELLINO - Quattro gol per tre punti. L'Inter di Simone Inzaghi non ne vuole sapere di fermarsi. Primi in classifica, i nerazzurri hanno fatto un sol boccone anche dell'Udinese. Le reti di Calhanoglu, Thuram, Dimarco e Lautaro Martinez hanno steso i friulani lanciando un chiaro messaggio alla Lazio, prossima avversaria in campionato. Di seguito il tabellino dell'incontro.

Serie A, il tabellino di Inter Udinese

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni (11' st Carlos Augusto); Darmian, Barella, Calhanoglu (25' st Asllani), Mkhitaryan (34' st Sensi), Dimarco (25' st Cuadrado); Lautaro Martinez, Thuram (11' st Arnautovic).

A disposizione: Audero, Di Gennaro, Stabile, Sensi, Klaassen, Frattesi, Agoumé, Sanchez.

Allenatore: Inzaghi

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele (17' st Kristensen), Samardzic (17' st Lovric), Walace, Payero (41' st Ehizibue), Zemura (41' st Zarraga); Pereyra; Lucca (29' st Thauvin).

A disposizione: Padelli, Okoye, Masina, Guessand, Kamara, Tikvic, Quina, Aké, Camara, Pafundi.

Allenatore: Cioffi

Reti: 37' Calhanoglu (r), 42' Dimarco, 44' Thuram, 85' Martinez

Arbitro: Di Bello

NOTE - Ammoniti: Ferreira (U)

Espulsi: -