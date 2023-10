Sarri: "Castellanos merita un'altra opportunità"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ATALANTA SARRI PRE PARTITA INTERVISTA - Manca poco all'inizio della partita tra Lazio e Atalanta, gara valida per l'ottava giornata di Serie A. Nel pre partita ha rilasciato alcune dichiarazioni Maurizio Sarri.

Sarri: "Guendouzi è giovane ma pronto, ha tanta esperienza"

Ecco le parole di Maurizio Sarri a DAZN poco prima dell'inizio di Lazio - Atalanta.

Su Castellanos al posto di Felipe falso nueve

"Non ho avuto grandi dubbi, in questo momento un'altra scelta sarebbe stata una bocciatura per Castellanos, merita un'altra opportunità.

Su Guendouzi

"Guendouzi è giovane ma ha esperienza importanti tra Arsenal e Marsiglia. Nonostante la giovane erà è pronto per reggere situazioni come la nostra".