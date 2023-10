Luis Alberto capitano, è la sua prima volta all’Olimpico

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ATALANTA LUIS ALBERTO - La Lazio sta per scendere in campo contro l’Atalanta all’Olimpico. Davanti i suoi tifosi, Luis Alberto sarà per la prima volta capitano

Luis Alberto capitano all’Olimpico

La Lazio, dopo il trionfo al Celtic Park in Champions League, torna in campo per la Serie A contro l’Atalanta di Gasperini. Match molto difficile per la squadra biancoceleste, alla caccia dei 3 punti per tornare in carreggiata. I ragazzi di Sarri faranno affidamento ancora una volta alle magie di Luis Alberto, che oggi sarà per la prima volta capitano all’Olimpico dal primo minuto, a causa dell’assenza di Ciro Immobile. Toccherà ora quindi a lui indossare e onorare la fascia da capitano davanti il suo pubblico.