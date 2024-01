Serie A, Verona - Frosinone 1-1: pareggio al Bentegodi

Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A VERONA FROSINONE - Per la 22esima giornata di Serie A, il Verona va in vantaggio in casa, allo stadio Bentegodi contro il Frosinone, dopo un rigore sbagliato. La squadra di Baroni però rimane in partita fino all'ultimo. Finisce 1-1. Ecco il tabellino della gara

Verona - Frosinone, il tabellino della gara

Hellas Verona (4-3-2-1): Montipò 6; Tchatchoua 6, Magnani 6, Dawidowicz 6, Cabal 6.5 (88′ Vinagre sv); Duda 5 (81′ Dani Silva sv), Serdar 6 (63′ Tavsan 6), Folorunsho 6; Suslov 7, Lazovic 5.5 (63′ Henry 5); Noslin 6 (81′ Cruz sv) Al.: Marco Baroni

Frosinone (4-3-3): Turati 7; Gelli 6, Okoli 6, Romagnoli 6, Brescianini 6; Bourabia 4 (46′ Ghejdemis 6), Barrenechea 6.5, Harroui 6 (82′ Reinier sv); Soulè 6, Kaio Jorge 7 (82′ Cheddira 5.5), Seck 5.5 (70′ Mazzitelli 6). All: Di Francesco



Arbitro: La Penna

Marcatori: 48′ rig. Suslov, 58′ Kaio Jorge

Ammoniti: Harroui, Serdar. Angoli

Recupero: 4′ \ 4'