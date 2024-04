Le probabili formazioni di Roma Lazio: chance per Luca Pellegrini, c'è Immobile

Tempo di lettura: 1 minuto

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO - Tic toc, tic toc. Il tempo scorre inesorabile, l'ultimo derby stagionale si avvicina e sia Roma sia Lazio raccolgono le forze in vista dell'ennesima sfida. Non ci sono più Sarri e Mourinho, ma Tudor e De Rossi. Entrambi pensano alle probabili formazioni da mandare in campo. Tutti e due hanno problemi di assenze. In palio, come sempre, la supremazia cittadina.

Serie A, le probabili formazioni di Roma - Lazio

Igor Tudor pensa e riflette sulla sua terza Lazio, quella del derby. Di fronte non avrà Mourinho ma De Rossi. Dopo aver raccolto una vittoria e una sconfitta nelle prime due uscite da allenatore biancoceleste, l'ex allenatore del Marisiglia dovrà ancora fare la conta dei presenti. Mancherà Provedel, infortunato. Così come, molto probabilmente Zaccagni e Lazzari. Scelte praticamente obbligate, quindi, in difesa. In porta andrà Mandas. Confermato, poi, il pacchetto difensivo: Gila, Romagnoli e Casale. Marusic e Luca Pellegrini si muoveranno sugli esterni, mentre al centro ci saranno con ogni probabilità Cataldi e Guendouzi. Alle spalle del capitano Ciro Immobile, infine, ci saranno Luis Alberto, confermato sulla trequarti, e Felipe Anderson.

LAZIO (4-3-3)

Mandas

Gila

Romagnoli

Casale

Marusic

Guendouzi

Cataldi

Lu. Pellegrini

Luis Alberto

Felipe Anderson

Immobile

Allenatore: Igor Tudor

ROMA (4-3-3)

Svilar

Celik

Mancini

D. Llorente

Angelino

Cristante

Paredes

Lo. Pellegrini

El Shaarawy

Dybala

Lukaku

Allenatore: Daniele De Rossi

Dove vedere il derby di ritorno tra Roma e Lazio

Il derby Roma - Lazio, valido per la trentunesima giornata di Serie A, verrà trasmesso in esclusiva dalla piattaforma streaming Dazn. In alternativa, per gli utenti Sky in possesso di relativo abbonamento, la stracittadina della Capitale potrà essere visibile sul canale 214 di Sky Sport, denominato Zona Dazn.