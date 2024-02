Serie A, l'Atalanta vola: tre gol al Sassuolo e quarto posto in cassaforte

Tempo di lettura: < 1 minuto

TABELLINO ATALANTA SASSUOLO - L'Atalanta non sa più perdere. La squadra di Gian Piero Gasperini vince ancora. Batte il Sassuolo per 3 a 0 e consolida la quarta posizione in campionato. Di seguito il tabellino dell'incontro.

Serie A, il tabellino di Atalanta - Sassuolo

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (81' Hien); Holm (73' Bakker), Ederson, Pasalic, Zappacosta; Koopmeiners (89' Adopo), Miranchuk (73' Scamacca); De Ketelaere (81' El Bilal).

A disposizione: Musso, Rossi; Toloi, de Roon, Ruggeri, Hateboer.

Allenatore: Gasperini.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Viti, Doig; Lipani (60' Boloca), Henrique; Bajrami (60' Defrel), Thorstvedt (71' Volpato), Laurientié (83' Ferrari); Pinamonti (71' Mulattieri).

A disposizione: Pegolo, Cragno; Missori, Racic, Ceide, Kumbulla, Castillejo.

Allenatore: Dionisi.

NOTE

Arbitro: sig. Prontera.

Marcatori: Pasalic (A., 22'); Koopmeiners (A., 57');

Ammonizioni:

Espulsioni:

Minuti di recupero: 1';