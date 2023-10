Serie A, Roma - Monza 1-0: El Shaarawy la risolve al 90'

Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A ROMA MONZA - La Roma vince al 90' contro il Monza in 10 uomini e ottiene i tre punti al termine di una sfida molto combattuta. Con un uomo in meno per buona parte del match per l'espulsione di D'Ambrosio nel primo tempo, la squadra di Palladino ha disputato una gara di grande sacrificio, resistendo fino all'ultimo minuto, quando il gol di El Shaarawy ha fissato il risultato sull1-0 finale.

Serie A, Roma - Monza 1-0: il tabellino del match

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka (73' Llorente); Karsdorp (73' Zalewski), Bove (63' El Shaarawy), Paredes, Aouar, Spinazzola (78' Kristensen); Belotti (63' Azmoun), Lukaku.

A disposizione: Svilar, Boer, Celik, Pagano, Pisilli.

Allenatore: Mourinho

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Marì, Caldirola; Pereira (46' Birindelli), Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos (85' Donati); Colpani (64' Vignato), Machin (46' A. Carboni); Colombo (64' Mota).

A disposizione: Lamanna, Gori, Sorrentino, Bettella, Ciurria, F. Carboni, Bondo, V. Carboni, Akpa Akpro, Maric.

Allenatore: Palladino.

NOTE

Arbitro: Ayroldi

Marcatore: El Shaarawy al 92'

Ammoniti: D'Ambrosio (M), Cristante (R), Mancini (R), Gagliardini (M).

Espulsi: D'Ambrosio (M), Mourinho (R).