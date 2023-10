QUI FORMELLO, giornata di riposo per i titolari contro il Sassuolo

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO - All'indomani del successo in casa del Sassuolo, la Lazio è già in campo a Formello. A prendere parte all'allenamento sono stati solo i giocatori non partiti dal primo minuto a Reggio Emilia, che dopo il riscaldamento, hanno svolto una parte tattica seguita da una partitella a campo ridotto. Nella giornata di domani, lunedì 23 ottobre, tutta la squadra inizierà a preparare il match di mercoledì in Champions League contro il Feyenoord, con la seduta fissata per le 16:00.