Sassuolo - Roma 1-2: i giallorossi la ribaltano con Kristensen

Tempo di lettura: < 1 minuto

SASSUOLO ROMA SERIE A 2023 2024- Al Mapei Stadium si sono sfidati Sassuolo e Roma, nella partita valida per la 14° giornata della stagione di Serie A 2023/2024. Ad aprire le danze sono stati gli emiliani che al minuto 25 hanno trovato il vantaggio con Matheus Henrique. La svolta della partita avviene però al 62', quando Boloca, dopo un intervento scomposto su Paredes, viene espulso lasciando i suoi in 10. Da quel momento in poi in poi sale in cattedra Rasmus Kristensen. Il danese prima si procura un calcio di rigore, trasformato da Dybala, e poi sigla il gol del 1-2 per la definitiva rimonta giallorossa.

Serie A, il tabellino di Sassuolo - Roma 1-2

SASSUOLO (4-2-3-1): 47 Consigli (C); 22 Toljan, 5 Erlic, 44 Tressoldi, 17 Vina (89′ Pedersen); 24 Boloca (63′ Espulso), 7 Henrique; 10 Berardi (89’Castillejo) , 42 Thorstvedt (81′ Bajrami), 45 Laurientè (65′ Racic); 9 Pinamonti (81′ Defrel). Allenatore. Alessio Dionisi. A disposizione: 25 Pegolo, 28 Cragno, 3 Pedersen, 13 Ferrari, 6 Racic, 11 Bajrami, 20 Castillejo, 23 Volpato, 8 Mulattieri, 15 Ceide, 92 Defrel



ROMA (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini (C) (67′ Pellegrini), 14 Llorente, 5 N’Dicka; 2 Karsdorp (46′ Kristensen), 4 Cristante, 16 Paredes, 52 Bove (46′ Azmoun), 37 Spinazzola (67′ El Shaarawy); 21 Dybala (86′ Celik), 90 Lukaku. Allenatore José Mourinho. A disposizione: 63 Boer, 99 Svilar, 19 Celik, 43 Kristensen, 7 Pellegrini, 20 Renato Sanches, 22 Aouar, 59 Zalewski, 11 Belotti, 17 Azmoun, 92 El Shaarawy

Marcatori: 25′ M. Henrique (S), 76′ Rig. Dybala (R), 82′ R. Kristensen

Arbitro: Matteo Marcenaro

Note: Ammoniti: 55′ Thorstvedt (S), 69′ Berardi (S), 79′ Kristensen (R), Matheus Henrique (S), 93′ Erlic (S). Espulsi: 63′ Boloca (S)