Napoli - Inter 0-3: tris nerazzurro al Maradona

NAPOLI INTER SERIE A 2024 - L'Inter si impone sul Napoli con un sonoro 0-3 e torna nuovamente in vetta al campionato. A sbloccare la partita nel primo tempo è Calhanoglu, grazie ad un gran destro di controbalzo da fuori area. Nella ripresa gli azzurri provano a reagire, ma al 61' è la squadra di Inzaghi a trovare per la seconda volta la via del gol con una serpentina di Barella. All'85' Thuram chiude la sfida, spingendo in rete un tap-in su cross di Cuadrado.

Napoli - Inter 0-3, il tabellino del match

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan (86' Zerbin); Anguissa, Lobotka (74' Zielinski), Elmas (74' Lindstrom); Politano (67' Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian (86' Bisseck), De Vrij (18' Carlos Augusto), Acerbi; Dumfries (77' Cuadrado), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (77' Frattesi), Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram (86' Arnautovic). All. Inzaghi.

Marcatori: 44' Calhanoglu (I), 61' Barella (I), 85' Thuram (I)

Ammoniti: Elmas, Anguissa, Darmian, Thuram