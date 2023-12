Coppa Italia, Lazio - Genoa: dove vedere il match in tv e streaming

Tempo di lettura: < 1 minuto

COPPA ITALIA LAZIO GENOA DOVE VEDERE - Dopo il fondamentale successo ottenuto contro il Cagliari, la Lazio sposta le proprie attenzioni agli ottavi di finale di Coppa Italia. Archiviata momentaneamente la Serie A, la formazione biancoceleste sfida il Genoa alle ore 21 di martedì 5 dicembre 2023.

Lazio - Genoa, dove vedere il match di Coppa Italia

La partita Lazio - Genoa di Coppa Italia verrà trasmessa in chiaro e in esclusiva su Canale 5. Il match valido per gli ottavi di finale della competizioni potrà essere visibile anche in streaming su MediasetPlay.