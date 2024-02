QUI FORMELLO: Rovella in mediana, ballottaggio per Immobile

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO - La Lazio si è riunita a Formello oggi, 2 febbraio 2024, per allenarsi in vista di Atalanta-Lazio, match valido per la 23^ giornata di Serie A. Gli indisponibili sono tanti e mister Sarri cerca le contromisure giuste per la partita.

Qui Formello, il report dell'allenamento biancoceleste

La Lazio ha iniziato intorno alle ore 15 la sessione pomeridiana d'allenamento presso l`S.S. Lazio Training Center. Dopo una prima fase di lavoro tattico approfondito, gli uomini di Sarri hanno seguito una partitella a campo ridotto, terminando con test riferiti alle palle inattive.

Maurizio Sarri dovrà fare i conti con le assenze di Cataldi squalificato, Zaccagni e Patric alle prese con l'infermieria per tentare il rientro contro il Bayern Monaco. Il rientro del capitano Ciro Immobile dalla squalifica è in ballottaggio con Castellanos. Isaksen e Felipe Anderson saranno i titolari sulle fasce con Pedro ed il giovane Fernandes come riserve. Rovella dovrebbe essere il metronomo della squadra, affiancato da Guendouzi e Luis Alberto. In difesa Romagnoli sarà titolare, con Gila che sembrerebbe in vantaggio su Casale e Marusic come unica certezza come terzino, il ballottaggio rimane tra Lazzari, Pellegrini e Hysaj. I biancocelesti torneranno ad allenarsi nella giornata di domani per la rifinitura prima della trasferta di Bergamo.