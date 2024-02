Lotito: "La Lazio è competitiva. Sarri non mi ha chiesto rinforzi"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LOTITO LAZIO MERCATO - Il gong è risuonato ieri sera. Il mercato invernale versione 2024 si è chiuso. La Lazio è praticamente rimasta immobile. In un'intervista rilasciata al sito Notizie.com, il presidente Claudio Lotito ha commentato la sessione.

Mercato Lazio, parla il presidente Lotito

"Questa estate sono stati spesi 100 milioni. Sarri non mi ha chiesto rinforzi, assolutamente, la Lazio così com’è è competitiva, per favore qui nessuno prende in giro nessuno. Lavoriamo sempre per fare bene".