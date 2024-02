QUI FORMELLO: Immobile torna a guidare l'attacco

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO ALLENAMENTO LAZIO- La Lazio si è ritrovata oggi 9 febbraio per la rifinitura in vista della sfida di domani contro il Cagliari.

QUI FORMELLO: il report sull'allenamento di oggi

I biancocelesti si sono ritrovati oggi a Formello per la rifinitura in vista della sfida contro il Cagliari. Sarri punta su Immobile che verrà schierato a comando dell'attacco, presumibilmente composto da Felipe Anderson e Pedro. A centrocampo Maurizio Sarri valuta Cataldi e ragiona sul ballottaggio tra Luis Alberto e Vecino per affiancare Guendouzi. L'ultimo dubbio riguarda la difesa e si tratta del ballottaggio tra Lazzari e Pellegrini.