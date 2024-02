Enrico Lotito: "Contro il Cagliari ci vogliamo riscattare"

Tempo di lettura: 2 minuti

ENRICO LOTITO LAZIO- Dopo la brutta sconfitta contro l'Atalanta, la Lazio sta vivendo un periodo buio. Malumori all'interno dello spogliatoio, prestazioni sotto tono sia in attacco che in difesa. Il figlio del presidente Enrico Lotito ha suonato la carica alla squadra, ospite a Radio Roma Sound fm90 nella trasmissione Ora dei Laziali.

Le parole di Enrico Lotito

“A Cagliari la Lazio vuole riscattarsi dopo prestazione con Atalanta. I ragazzi sanno che sono indietro in classifica. È un momento particolare, ma il nostro segreto è la compattezza anche nelle difficoltà. Sarà una partita molto complicata, la squadra si sta allenando bene in questi giorni, vedo molto impegno, ci vuole mettere grande grinta per riparare la brutta sconfitta di Bergamo. Sappiamo che le assenze di Zaccagni e Patrick saranno pesanti, manca anche Rovella per la squalifica, però penso che la squadra sa che deve reagire anche per prepararsi alla partita di mercoledì con il Bayern Monaco, una partita decisiva per il passaggio del turno. A Cagliari speriamo di tornare alla vittoria. I ragazzi sanno che importante andare avanti in campionato perché sono indietro in classifica, affrontano una squadra in acque non buone, che viene da una sconfitta 4-0 contro la Roma e che vorrà rifarsi sicuramente davanti al proprio pubblico, però si troverà di fronte una Lazio che comunque vuole riscattarsi dopo la brutta prestazione contro l'Atalanta e sarà sicuramente una bella partita. Speriamo che la portiamo a casa noi”.

“La squadra è compatta, arriva sempre verso l’unico obiettivo, ogni compagno cerca di aiutare l'altro, cerca di essere più squadra. Anche il mister, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, incita la squadra, sa che è un momento particolare. Forse il segreto è proprio questo, l'unione e la compattezza della squadra che anche nei momenti difficili cerca di ripartire e di fare meglio rispetto alle partite precedenti. È una cosa molto bella”