Bonanni: "La Lazio è obbligata a fare punti, Sarri non è a rischio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

BONANNI SARRI LAZIO- Massimo Bonanni ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb sulla partita tra Cagliari e Lazio prevista per Sabato 10 febbraio. Una Sfida delicata sia in ottica Champions per i biancocelesti, che per la corsa salvezza per i sardi.

Le parole di Bonanni

"Sarri a rischio? Se perde la Lazio non cambia tecnico. È nettamente più forte del Cagliari ma devi dimostrarlo. Deve fare punti la Lazio, è obbligata a farlo".