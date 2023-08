Calciomercato Lazio: è duello per Akpa Akpro

Tempo di lettura: < 1 minuto

AKPA AKPRO LAZIO CALCIOMERCATO - Se in entrata si fanno i nomi di Matteo Guendouzi e Lazar Samardzic, in uscita la Lazio prova a piazzare diversi calciatori. Tra questi Jean Daniel Akpa Akpro, che in sede di calciomercato ha attratto due club di A: Empoli e Monza.

Calciomercato Lazio: le ultime su Akpa Akpro

Akpa Akpro, dopo l'ultima stagione passata in Toscana tra le fila dell'Empoli, ha mercato in Serie A. Il calciatore partirà ancora una volta in prestito. Secondo Sky Sport, il centrocampista ivoriano potrebbe finire al Monza, che nelle ultime ore pare aver sorpassato la società toscana.

L'Empoli, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, aveva già un accordo con la Lazio, maturato prima di quello per Cancellieri. Poi alcune situazioni avrebbero frenato la trattativa, con l'inserimento degli ultimi giorni del club lombardo.

LE NOTIZIE SULLA LAZIO DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO: CLICCA QUI