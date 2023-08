Corvino: "Il Lecce ha battuto una fortissima Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CORVINO LECCE LAZIO - Pantaleo Corvino, dirigente del Lecce, ha commentato la vittoria sulla Lazio di Maurizio Sarri. In un'intervista andata in onda su Sportitalia, ha sottolineato come i salentini, dopo i tre punti conquistati contro una squadra forte come quella biancoceleste, siano sulla buona strada.

Lecce - Lazio, parla Corvino

"Una partita, quella tra Lecce e Lazio alla prima di campionato, che ci vede iniziare un nuovo ciclo, conquistata contro una squadra fortissima che è la Lazio, ha dimostrato che il nostro lavoro sta continuando sulla strada giusta".

