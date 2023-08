Il padre-agente di Samardzic: "Non è necessario andare via"

Tempo di lettura: < 1 minuto

SAMARDZIC UDINESE CALCIOMERCATO INTERVISTA- Il padre-agente di Samardzic dell'Udinese ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportitalia, nella quale ha parlato del futuro del centrocampista bianconero. Ecco le sue parole, ovviamente incentrate anche sul calciomercato.

Le parole del padre-agente di Samardzic dell' Udinese in un' intervista

"Futuro? Abbiamo un ottimo rapporto con l'Udinese, con Mr. Pozzo, con il Direttore Collavino e con il nuovo ds Balzaretti: lavoriamo tutti insieme per il futuro e se l'Udinese ci dirà che avranno avuto un'offerta che reputano valida, ne parleremo con mio figlio. Se l'Udinese dirà di sì e noi diremo di sì, sarà la decisione giusta da prendere, ma non è necessario che vada via per forza quest'anno. Ha 3 anni di contratto e un futuro davanti per cambiare club: quando troveremo una situazione perfetta per tutte le parti in causa, per il club e per noi, vedremo".