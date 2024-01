Calciomercato Lazio, sirene arabe per Felipe Anderson: l'offerta

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO OFFERTA FELIPE ANDERSON - Sarebbe giunta un'offerta da un club di Saudi Pro League per Felipe Anderson, in scadenza a giugno 2024 con la Lazio. Ecco di seguito i dettagli della notizia di calciomercato.

Calciomercato Lazio, offerta per Felipe Anderson: i dettagli

Come riportato dal giornalista di Sky Sport, Emanuele Baiocchini, sarebbe giunta un'offerta di 15 milioni alla Lazio per Felipe Anderson direttamente dall'Arabia Saudita. Al brasiliano 3.5 milioni di euro a stagione per tre anni più uno. Una cifra importante, vista la scadenza nel 2024, ma che per il momento non sembra convincere a pieno la società biancoceleste. Si attendono ulteriori sviluppi sulla vicenda di calciomercato.