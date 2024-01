QUI FORMELLO, ancora differenziato per Immobile e Luis Alberto

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO - La Lazio ha proseguito la preparazione del prossimo impegno contro l'Udinese a Formello. Anche oggi, giovedì 4 gennaio 2024, i biancocelesti si sono ritrovati al centro d'allenamento per effettuare un'altra sessione in vista della diciannovesima giornata di Serie A.

Qui Formello, il report dell'allenamento della Lazio

La Lazio si è allenata a Formello per preparare la trasferta in Friuli senza Immobile e Luis Alberto (oggi in campo solamente per svolgere lavoro differenziato). Dopo l'assenza di ieri, resta a riposo anche oggi Hysaj che continua ad essere gestito dopo il problema al costato. Romagnoli ha svolto l'intera seduta col resto del gruppo ed è recuperato. Il derby alle porte però potrebbe far prevalere la prudenza, facendo partire l'ex Milan dalla panchina contro l'Udinese, così come Pellegrini. L'ex Juventus è tornato a disposizione, ma dovrebbe lasciar spazio a Lazzari, rientrante dalla squalifica.

L'altra nota lieta è la non convocazioni di Kamada dal Giappone per la Coppa d'Asia, che prosegue dunque il suo lavoro a Formello. Rimangono adesso solamente due sedute prima del match contro l'Udinese, previsto per le ore 15 di domenica 7 gennaio 2024: quella di domani alle 15 e la rifinitura di sabato mattina.