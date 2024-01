Giudice sportivo, le decisioni dopo la Coppa Italia: Lazio multata

Tempo di lettura: < 1 minuto

GIUDICE SPORTIVO COPPA ITALIA LAZIO - Il Giudice Sportivo Alessandro Zampone ha emesso le sue decisioni in seguito agli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco di seguito le decisioni.

Nessun calciatore squalificato in vista dei quarti di finale di Coppa Italia, ma quattro società sono state multate dal Giudice Sportivo Alessandro Zampone. Tra queste c'è anche la Lazio, che è stata sanzionata per un totale di 1.500€ per "avere suoi sostenitori, al 7' del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". Le altre squadre punite sono Atalanta, Napoli e Genoa.