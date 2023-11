Calciomercato Lazio, la strategia per arrivare a Valentini

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO VALENTINI - Dopo i 21 clean sheet dell'anno scorso, la difesa della Lazio ha subito un grande ridimensionamento. Complici le prestazioni dei singoli non sempre brillanti, soprattutto per quanto riguarda Casale, in questa stagione i biancocelesti stanno faticando in fase difensiva, e a risentirne sono stati i risultati. Per la partita di Salerno, viste le assenze di Romagnoli e Casale, Sarri dovrà affidarsi a Patric e Gila, che scenderà in campo per la prima volta dallo scorso marzo. A gennaio un intervento sul mercato per rinforzare il reparto sembra quasi inevitabile e tra gli obbiettivi c'è Nicolas Valentini del Boca Juniors.

La strategia della Lazio per Valentini del Boca Juniors

Il difensore centrale classe 2001 sta stupendo in Argentina e potrebbe essere un profilo ideale per completare il pacchetto di difensori a disposizione di Sarri. Il "Coco", com'è stato soprannominato in patria, nel suo accordo con gli xeneizes ha una clausola rescissoria da 10 milioni di dollari, che si alzerà a 14 a fine gennaio. Come riportato dal Corriere dello Sport però, il suo contratto col Boca scadrà nel dicembre 2024, con la Lazio che potrebbe provare ad abbassare le richieste del club per assicurarselo.