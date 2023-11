Salernitana - Lazio, dove vedere il match in tv e streaming

Tempo di lettura: < 1 minuto

SALERNITANA LAZIO DOVE VEDERE - Terminata l'ultima sosta nazionali del 2023, la Serie A si appresta a ripartire. Nel tredicesimo turno di campionato, la Lazio affronterà la Salernitana allo stadio Arechi. Il match si disputerà alle 15:00 di sabato 25 novembre, ecco dove sarà possibile vederlo.

Salernitana - Lazio, dove vedere il match

Salernitana - Lazio sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, dove sarà visibile sia in diretta che on demand.