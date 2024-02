Tuchel: "Sané potrebbe stare fuori anche contro la Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

BAYERN MONACO TUCHEL - Il Bayern Monaco si prepara ad affrontare la Lazio nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Prima però, a Tuchel lo aspetta la gara contro il Friburgo. Ecco le parole del mister tedesco alla vigilia della partita in conferenza stampa, soffermandosi soprattutto sul reparto infermeria.

LEGGI ANCHE - Bayern Monaco, multa e divieto dalla Uefa

Le parole di Tuchel in conferenza stampa

Su Sané

"Vuole sempre giocare. Leroy , e devo dirlo chiaramente in pubblico, è una persona che tollera incredibilmente bene il dolore. La mia personale ipotesi - anche se lui non me lo conferma al 100% nelle nostre conversazioni - è che abbia percepito qualcosa nelle ultime settimane. Che abbia stretto troppo, sento che non è libero. Credo che questo abbia a che fare con il fatto che ha molti acciacchi e sta subendo un po' il sovraccarico. Quando dice che deve uscire, sai che sta male. Dobbiamo trovare la soluzione migliore per domani. Speriamo che domani possa fare parte della squadra e aiutarci dalla panchina. Anche se domani lo facciamo riposare, può darsi che l'infiammazione si riacutizzi e che sia ancora fuori contro la Lazio. Mathijs de Ligt è sospeso, Min-Jae Kim giocherà. Upa è in forma, ma è squalificato contro la Lazio. Quindi ha più senso che giochi Min-Jae".

Sull'ambiente

"È stato un po' strano il giorno della partita. Ma la settimana è stata positiva. La vittoria ha aiutato tutti noi, ci ha dato fiducia e uno stato d'animo positivo. Tutto è rimasto invariato. L'approccio e lo spirito di squadra non sono cambiati molto. Quando si sentono i commenti e si vede Thomas Müller che flirta ed esulta con me dopo il 2:1, non può essere così male. L'attenzione è più che mai rivolta al presente".