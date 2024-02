Di Biagio: "E' cambiato il calcio. Su Immobile e Romagnoli..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

DI BIAGIO INTERVISTA LAZIO - L'ex giocatore Gigi Di Biagio ha rilasciato un'intervista per la TvPlay, nella quale ha espresso una sua opinione sull'attuale momento della Lazio e sulla possibile convocazione in Nazionale di Immobile e Romagnoli.

Le parole di Di Biagio sulla Lazio

Sul momento della Lazio

"Le partite aumentano, sono due in più rispetto ai gironi. A livello di rosa puoi anche aumentare ma può diventare deleterio perché poi nel momento in cui vieni eliminato gestire rose così grandi è problematico per gli allenatori. Certo è che il calcio è cambiato, dalle cinque sostituzioni al fatto che si giochi ogni tre giorni. L’esempio è la Lazio, che fa una partita buona e una in cui sembrano stanchissimi. I giocatori non riescono a giocare ogni tre giorni. Poi dalla tribuna senti dire che i calciatori non corrono e non ce la fanno. Certo poi ci si chiede perché all’estero riescano a giocare 70 partite all’anno. Probabilmente a livello di stress, ritiri, ecc. saranno diversi rispetti all’Italia"

Sulla convocazione di Immobile e Romagnoli in Nazionale

"Scamacca potrebbe essere un grandissimo giocatore. C’è Retegui ma non dimentichiamo Immobile. Io credo che Spalletti stia cercando anche una sorpresa… magari proprio Zaniolo come prima punta. Romagnoli potenzialmente è più forte di tutti in difesa. In questi anni è cresciuto però mi sembra come se si fosse fermato, come se si fosse accontentato, Io l’ho sempre detto anche a lui perché secondo me lui è un giocatore di altissimo livello. La cosa che che stona è che non è arrivato al suo 100%, adesso sul fatto che possa venire nazionale non lo so. Però potrebbe aiutarlo la difesa a quattro i Sarri, il modo di lavorare, di risalire e di rapportarsi rispetto alla palla potrebbe essere un viatico importante".