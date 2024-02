Giudice Sportivo, due squalificati per la Lazio contro il Bologna

Tempo di lettura: < 1 minuto

GIUDICE SPORTIVO SQUALIFICATI LAZIO - Il Giudice Sportivo ha reso nota la lista degli squalificati in seguito alla giornata 24 di Serie A. Colpita anche la Lazio che in seguito alle ammonizioni ricevute contro il Cagliari dovrà rinunciare a due componenti del gruppo biancoceleste nel prossimo match contro il Bologna.

Giudice Sportivo, Romagnoli e Vecino out per Lazio - Bologna

Il Giudice Sportivo dopo il ventiquattresimo turno di Serie A ha predisposto una giornata di squalifica per: Domagoj Bradaric (Salernitana), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Juan Jesus (Napoli), Simone Romagnoli (Frosinone), Gleison Bremer (Juventus) e Adrien Tameze (Torino). Per quanto riguarda la Lazio, medesima sanzione ravvisata per Alessio Romagnoli e per Matias Vecino "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)".