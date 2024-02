Cataldi: "Una notte spettacolare, anche se c'è un po' di rammarico"

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO BAYERN MONACO CATALDI POST PARTITA - A pochissimi attimi dal triplice fischio di Lazio - Bayern Monaco 1-0, Danilo Cataldi si è presentato e ha analizzato il match dell'Olimpico. Ecco di seguito le sue dichiarazioni nel post partita di questi ottavi di finale di Champions League.

Lazio - Bayern Monaco, le parole di Cataldi nel post partita

Durante il post partita anche 6 è stato intervistato da x, esprimendosi così "È stata una notte spettacolare, c’è un po’ di rammarico perché in due o tre situazioni potevamo fare qualche altro gol ma non è stato così. È stata una notte da ricordare. Sono contento di essere riuscito a giocare la mia prima partita in Champions. Ce la andiamo a giocare a Monaco"

Sull'infortunio di Vecino

"Mi dispiace per Vecino, non me lo aspettavo, ero uscito per fare il torello ma ho cercato di preparare la testa a quello che dovevi fare, non è stato facile ma è andata bene".

Sul prossimo impegno

"In campionato è diverso e ci penseremo la mettere le cose apposto, domenica c’è una partita difficile. Ma se la Lazio è questa, anche se non è spettacolare. Ma oggi avevamo davanti una delle squadre più forti del mondo, ma con questa mentalità possiamo fare delle grandi partite. Non so se questo basta ma la Lazio c’è. Merita questi palcoscenici".

Su come si sta evolvendo la Lazio

"Ad oggi sono cambiate tante cose, in mister ci sta una mentalità di stare sul pezzo ogni giorno. In tre anni ci sono dei momenti su e giù, è normale. Avevamo bisogno di liberare la testa e così abbiamo affrontato questa partita, sono forti ma 11 sono loro, 11 siamo noi e la palla è tonda. Al ritorno ci penseremo più avanti".