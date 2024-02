Sarri in conferenza: "Peccato, potevamo fare più male al Bayern Monaco"

Tempo di lettura: 2 minuti

Dal nostro inviato allo stadio Olimpico Daniele Izzo

SARRI CONFERENZA LAZIO BAYERN MONACO - Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa nel dopo partita di Lazio - Bayern Monaco. L'allenatore biancoceleste ha sottolineato i temi fuoriusciti dalla gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Una gara praticamente perfetta, vinta dai suoi uomini grazie a un rigore di Ciro Immobile.

Lazio - Bayern Monaco, la conferenza stampa di Sarri

"Quando fai risultato contro queste squadre è una soddisfazione. Anche se il derby lo è un po' di più. Sono un po' arrabbiato perché c'era possibilità di fargli ancora più male. La Lazio applicata e determinata come quella di stasera avrebbe un'altra posizione in classifica. Fa parte del pacchetto".

Le prestazioni dei singoli

"Se il collettivo funziona, tutti vengono esaltati. Oggi la squadra ha funzionato ed è stato più facile per i singoli fare una buona partita. Sono contento per Cataldi, il quale ha ripreso la squadra giusta. L'unico appunto è che negli ultimi venti minuti ci siamo accontentati di vincere la partita: c'era possibilità di fargli male".

Le vittorie iconiche della Lazio in Europa

"Ripeto, sono contento per i ragazzi e per i tifosi. L'atmosfera allo stadio Olimpico è stata elettrizzante. Mi fa piacere che il popolo laziale possa fare festa".

La prestazione di Immobile

"Ciro inizia a star meglio fisicamente, quindi sta tirando fuori prestazioni sempre migliori. Era dura anche toglierlo. Ma il rischio di tirarlo ai limiti, in questo momento, non l'ho voluto correre. Sta crescendo: l'importante è che trovi continuità in allenamento. Magari non tornerà il calciatore da 35 gol l'anno, ma se sarà quello di stasera ne farà comunque tantissimi".

Le condizioni di Gila e Hysaj

"Gila non aveva niente, solo un po' di mal di pancia. Hysaj ha subito una distorsione alla caviglia. Il problema è che negli spogliatoi c'erano più calciatori in borghese che vestiti da campo. Dobbiamo recuperarne qualcuno in maniera veloce, se no diventa difficile. Il problema degli infortuni è pesante. Non abbiamo la rosa del Bayern Monaco: se ci mancano cinque o sei giocatori, come stasera, è dura. Patric l'ho messo dentro ma è rientrato ieri. Abbiamo solo Cataldi in mezzo al campo".

Il ciclo di Sarri nella Capitale

"A Roma sto benissimo. Se ci fosse la possibilità di fare un altro salto di qualità mi farebbe piacere: io sto lottando per arrivare a questo. Noi stasera abbiamo giocato contro una squadra che fattura 800 milioni di euro l'anno".

La chiosa è sulle critiche

"Non mi interessa niente, non leggo niente. Ho una bella faccia di c...o".