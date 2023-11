Infortunio Zaccagni, dubbi verso il Derby: il comunicato della Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

INFORTUNIO ZACCAGNI COMUNICATO LAZIO - Mattia Zaccagni ha rimediato un infortunio durante l'ultima partita di Champions League, giocata contro il Feyenoord. Il numero 20 biancoceleste ha lasciato anzitempo il campo per un duro colpo al ginocchio. Nella giornata di oggi, 8 novembre, ha svolto alcuni esami in clinica Paideia per verificare le sue condizioni in vista del derby di domenica. Ecco di seguito il comunicato della Lazio a riguardo.

Il comunicato della Lazio sull'infortunio di Zaccagni

"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Mattia Zaccagni è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti al momento non hanno evidenziato lesioni strutturali a carico del ginocchio destro, a seguito del trauma riportato nel corso della partita di ieri sera. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano presso Lazio Lab".