Impallomeni sul derby: "Può essere la svolta per la Roma"

LAZIO IMPALLOMENI DERBY - Manca sempre meno al primo derby della Capitale della stagione. Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto Stefano Impallomeni, soffermandosi proprio sulla stracittadina

Lazio, le parole di Impallomeni sul derby

"E' un derby non simbolico, tradizionale. Da un punto di vista della classifica può essere un punto di svolta, soprattutto per la Roma. Perché può scollinare e vedere uno scenario diverso, visto il Napoli che è adesso e le altre che traballano. Con Lukaku devi pensare di poter entrare in Champions. Davanti ci possono essere problemi. Se una cede, devi farti trovare pronto".