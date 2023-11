Chiellini: "Feyenoord? Lazio messa molto bene in Champions. E Sarri..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

CHIELLINI INTERVISTA LAZIO SARRI- L'ex difensore e capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato a Sky Sport della Lazio e di Maurizio Sarri, suo ex allenatore in bianconero. Ecco le sue parole nell'intervista.

Le parole di Chiellini sulla Lazio e Sarri

"Mi dispiace che quando Sarri parla dopo le partite è sempre così teso perché realtà durante gli altri giorni riesce ad essere più simpatico e col sorriso. Non è riuscito a godersi il successo in Champions League contro il Feyenoord che già pensava al derby con la Roma, ai problemi che potrebbe avere. So quanto gli piace avere possesso palla, ma ogni tanto deve rispettare l’avversario e contro il Feyenoord ha avuto ragione lui. Con questa vittoria per la Lazio si è messa molto bene in Champions".