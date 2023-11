La MOVIOLA di Salernitana Lazio: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: 3 minuti

SALERNITANA LAZIO MOVIOLA - Dopo la pausa Nazionali, la Lazio riprende alle ore 15 di sabato 25 novembre 2023 il proprio cammino in campionato con la trasferta dell'Arechi. I biancocelesti affrontano la Salernitana di Filippo Inzaghi, fanalino di coda, nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A. L'arbitro designato per la sfida è il Sig. Alessandro Prontera, assistito da Baccini e Cecconi. Il IV ufficiale è Pezzuto, mentre il VAR è affidato a Pairetto, coadiuvato da Nasca. Ecco di seguito l'analisi di tutti gli episodi arbitrali, attraverso la moviola del match.

Salernitana - Lazio, la moviola del match di Serie A

Secondo tempo

90+5' - Triplice fischio di Prontera. Prima vittoria in campionato per la Salernitana, che batte 2-1 la Lazio all'Arechi.

90+5' - Fallo ingenuo di Isaksen su Bronn, punizione per la Salernitana quando manca poco allo scadere.

90+3' - Nervosismo in campo, Prontera ammonisce sia Vecino che Coulibaly.

90' - Segnalati 5 minuti di recupero.

89' - Rischia Maggiore, già ammonito, andando a protestare.

88' - Ammonito Fazio per proteste. Il difensore chiedeva un precedente fallo non fischiato da Prontera.

84' - Castellanos penetra centralmente e viene agganciato da Maggiore, che viene ammonito da Prontera. Punizione molto interessante per la Lazio.

80' - Fermato nuovamente Candreva per fuorigioco.

79' - Cataldi è il secondo ammonito della Lazio, punti per eccessive proteste.

77' - Isaksen viene atterrato al limite dell'area mentre stava tentando il tiro. Per Prontera però non c'è nulla.

73' - Candreva tenta l'ennesima penetrazione, ma commette fallo. Prontera ferma tutto e fischia in favore della Lazio.

70' - I due neoentrati Castellanos e Isaksen scambiano tra di loro, costringendo la Salernitana al fallo. Punizione per la Lazio.

67' - Vantaggio Salernitana con Candreva, che con un tiro da fuori area firma il 2-1. Anche in questo tutto regolare.

66' - Kamada arriva in ritardo e colpisce da dietro Kastanos, punizione per la Salernitana dalla trequarti.

65' - Ammonito Filippo Inzaghi, che lamentava un tocco irregolare di Patric in area di rigore non segnalato da Prontera.

55' - Gol della Salernitana con Kastanos, che ribadisce il rete il tentativo aereo di Candreva. Tutto regolare, 1-1 all'Arechi.

53' - Gioco di prestigio di Zaccagni, che salta Daniliuc e lo costringe al fallo. Prontera estrae il cartellino giallo nei confronti del difensore della Salernitana.

50' - Fuorigioco di Candreva, che tenta la penetrazione ma parte in posizione irregolare. Stoppata l'azione d'attacco della Salernitana.

46' - Si riparte all'Arechi dallo 0-1 in favore della Lazio.

Primo tempo

45+2' - Duplice fischio di Prontera, finisce il primo tempo con la Lazio in vantaggio per 0-1.

45' - 2 minuti di recupero segnalati dal quarto uomo Pezzuto.

44' - Ammonito Gyomber in occasione del rigore. Lo stesso difensore della Salernitana un minuto più tardi entra in ritardo su Marusic e rischia l'espulsione. Prontera non estrae però il cartellino rosso, che poteva starci. Ampie proteste dei calciatori della Lazio.

43' - Immobile spiazza Costil e porta in vantaggio la Lazio!!!

42' - Calcio di rigore per la Lazio! Dopo revisione Var prontera concede, giustamente, il tiro dal dischetto ai biancocelesti.

39' - Immobile cade a terra in area di rigore e lamenta una trattenuta di Gyomber, che cadendo pare aver strattonato il capitano della Lazio. Prontera non segnala nessun fallo, tra le proteste dei calciatori biancocelesti. Il Var dopo una lunga e attenta analisi richiama l'arbitro a rivedere l'episodio.

31' - Lazzari entra in ritardo su Kastanos ed è il primo ammonito del match.

26' - Coulibaly stende Guendouzi, ma non in modo falloso per Prontera, che lascia proseguire. Sarri si lamenta col quarto uomo per la decisione arbitrale e chiede spiegazioni.

17' - Fallo di Kamada su Coulibaly, semplice punizione per la Salernitana in zona difensiva.

14' - Ikwuemesi interrompe una ripartenza della Lazio, ma il direttore di gara non lo ammonisce. Come prima su Cataldi, per il momento Prontera preferisce non tirare fuori alcun cartellino.

11' - Prontera ferma il gioco per un fallo commesso di Cataldi su Kastanos. L'arbitro non estrae il giallo, nonostante le lamentele dei calciatori della Salernitana. Si riparte col possesso in favore dei padroni di casa.

8' - Patric stende Ikwuemesi in maniera fallosa secondo il direttore di gara.

4' - Mazzocchi arriva in ritardo e colpisce Zaccagni, tra i più vivaci nella Lazio in questo avvio. Punizione per la Lazio all'altezza della linea di metà campo.

1' - Prontera fischia l'inizio del match, inizia Salernitana - Lazio.