OCCHIO AL FISCHIETTO, Lazio - Celtic: l'arbitro è il turco Meler

LAZIO CELTIC DESIGNAZIONE ARBITRALE MELER - Nel quinto turno della fase a gironi di Champions League, la Lazio ospiterà il Celtic all'Olimpico. La gara è in programma per martedì 28 novembre alle 18:45 e sarà diretta dal turco Halil Umut Meler.

Lazio - Celtic, la squadra arbitrale

Arbitro: Halil Umut Meler

Assistenti: Eyisoy - Ersoy

IV Uomo: Kardeşler

VAR: Ulusoy

AVAR: Dankert

I precedenti della Lazio con Meler

Meler arbitrerà i biancocelesti per la seconda volta in carriera, dopo la direzione di Lazio - Eintracht Francoforte del 13 dicembre 2018, gara vinta 1-2 dai tedeschi. I precedenti con il Celtic sono due, per un bilancio di una vittoria e un pareggio.