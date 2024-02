L'ex Biglia annuncia: "Lascio il calcio, farò l'allenatore"

Tempo di lettura: < 1 minuto

BIGLIA RITIRO CALCIO - "Lascio il calcio. Farò l'allenatore". Così Lucas Biglia ha annunciato il suo ritiro, definito "forzato". L'ex centrocampista della Lazio, nel corso di un'intervista al quotidiano argentino Olè, ha specificato i motivi della scelta. Nonché il fatto di trovarsi già in Italia per studiare in vista della sua nuova carriera.

Biglia annuncia il ritiro dal calcio giocato

"Ho preso la decisione sul ritiro. Sarà un ritiro forzato. Sono venuto in Italia per fare il corso da allenatore. Ci sono state chiamate da Argentinos e Indipendente, lo apprezzo. Ma non rientrava nei piani famigliari".