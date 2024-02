Felipe Anderson: "Contava vincere, Lazio per me è pezzo di storia"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CAGLIARI LAZIO FELIPE ANDERSON POST PARTITA - Dopo il triplice fischio di Cagliari - Lazio 1-3, Felipe Anderson ha commentato il successo dei biancocelesti all'Unipol Domus.

Le parole di Felipe Anderson al termine di Cagliari - Lazio

Felipe Anderson ha commentato così la vittoria per 1-3 della Lazio sul Cagliari a Dazn: "Oggi contava solo vincere, indipendentemente da come. Era importante per il gruppo. Sapevamo che dovevamo stare compatti e fare il nostro gioco. Alla fine è arrivato il risultato che volevamo".

Sul suo futuro

"Più che un club, come ho detto già, la Lazio per me è un pezzo di storia. Avere il sostegno dei tifosi anche quando le cose vanno male è fondamentale, li ringrazio sempre".

Su Immobile

"Lui con noi non parla mai dei suoi gol e dei suoi record personali, parla sempre della squadra, ci aiuta avere un capitano come lui".

Sul Bayern Monaco

"Eravamo concentrati solo su questa gara, il campionato per noi è fondamentale. Ora testa al Bayern".

Sull'analisi tattica di Sarri

"Analizziamo sempre le nostre gare, facciamo molta tattica. Oggi il calcio è fatto di dettagli, non si può sbagliare niente quindi dobbiamo dare sempre il 100% durante la settimana e in partita".