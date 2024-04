Castroman: "Vi dico chi sarà l'uomo del derby"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CASTROMAN ROMA LAZIO - Lucas Castroman sa come decidere un derby. L'ha già fatto, in passato, facendo esplodere i tifosi biancocelesti. Intervistato sulle colonne de Il Messaggero, l'ex calciatore della Lazio ha parlato della sfida alla Roma e di chi potrebbe deciderla, indicando un nome: Taty Castellanos.

Verso Roma - Lazio, parla Castroman

"L'uomo in più nel derby? Non so se giocherà titolare, ma dico Castellanos. Noi argentini abbiamo il fuoco dentro in queste partite, preferiamo morire pur di non perdere. Questa Lazio è come la mia, la sua forza è il suo gruppo".

Sul suo gol nel derby

"Ci penso sempre. I laziali impazzirono di gioia"

Su Eriksson

"Fu lui a volermi alla Lazio, dovrà lottare tanto come Mihajlovic, un altro grandissimo".

Su chi punta Castroman

"Non so se Castellanos sarà titolare, ma noi argentini abbiamo il fuoco dentro per queste partite, preferiamo morire pur di non perdere".

Sul suo futuro

"Ci spero, mi piacerebbe seguire i giovani e farli crescere. È quello che sta mancando all'Italia".