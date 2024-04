Altobelli su Immobile: "Il gol nel derby potrebbe avere un valore diverso"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ALTOBELLI IMMOBILE GOL DERBY - Quando non segna, Ciro Immobile finisce nel mirino della critica. Intervistato da Notizie.com, chi di gol se ne intende come Alessandro Altobelli ha elogiato invece l'operato dell'attaccante e capitano della Lazio. Gli ha fatto i complimenti "per la carriera, le reti e le classifiche cannonieri vinte", dicendosi "deluso dalla contestazione e dal momento in cui è stato messo in panchina come una scartina". Ecco, qui di seguito, il resto delle sue parole anche sul derby di oggi.

Immobile e il gol nel derby: parla Altobelli

"Bisogna capire quali sono le scelte di allenatore e società. Se per loro l'addio è già certo, un eventuale gol nel derby varrebbe solo per i punti e non per il futuro. Se, al contrario, vogliono delle conferme sarebbe bello se Immobile riuscisse a segnare contro la Roma".

Le voci sull'interessamento dell'Inter

"Chi va all’Inter in questo momento trova terreno fertile. Non c’è un giocatore che non rende. Quindi posso dire solo una cosa: magari".