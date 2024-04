Di Livio consiglia Felipe Anderson alla Juventus: "Ha un bel passo"

Tempo di lettura: < 1 minuto

DI LIVIO FELIPE ANDERSON - Nel giorno del derby non scompare dagli argomenti principali anche il calciomercato. Angelo Di Livio, intervistato da Tuttosport, ha parlato della voce che vorrebbe Felipe Anderson nel mirino della Juventus per la prossima estate.

Calciomercato Juventus, Di Livio parla di Felipe Anderson

"Soulé o Yildiz? Sarebbero perfetti da esterni offensivi assieme a Chiesa e magari a Felipe Anderson, a parametro zero dalla Lazio. Il brasiliano ha una bella gamba e la giusta esperienza per dare un contributo importante. Con quattro esterni offensivi del genere la Juve sarebbe super competitiva in Italia e pure in Champions".